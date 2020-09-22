Адвокат: Марцинкевич не признавался в причастности к убийствам

https://static.news.ru/photo/56ff2d56-fd78-11ea-a81c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maksim Martsinkevich/vk.com/Global Look Press

Следственные органы собирались допросить националиста Максима Марцинкевича, известного как Тесак, в качестве свидетеля, он не признавался в причастности к убийствам, рассказал его адвокат Алексей Михальчик.

Мой коллега, второй адвокат Максима, побывал в Челябинске и поговорил со следователем, который ведёт проверку по факту гибели моего подзащитного. Он заявил, что Максима транспортировали из колонии в Москву для допроса в качестве свидетеля и ни о какой его причастности к убийствам, тем более признании, в них речь не шла, — цитирует юриста ТАСС.

Михальчик также считает, что повреждения на теле погибшего были нанесены не им самим. По его словам, близкие покойного продолжают настаивать на том, чтобы было возбуждено уголовное дело об убийстве. Ранее главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину была подана соответствующая жалоба.

Бабушкинский суд Москвы признал Тесака виновным по делу о нападениях на людей под предлогом борьбы с наркоторговлей в декабре 2018 года. Фигуранта тогда приговорили к 10 годам тюрьмы, но в октябре 2019 года Сыктывкарский городской суд смягчил приговор.

Тело Тесака было найдено 16 сентября в одиночной камере СИЗО № 3 на территории Челябинска. Сюда он был доставлен для дальнейшего этапирования в Москву. Во ФСИН заявили, что наиболее вероятная причина смерти — суицид.

Ранее NEWS.ru сообщал, что возлюбленная националиста Максима Марцинкевича, которую он назвал в предсмертной записке гражданской женой, поделилась с журналистами его планами на жизнь. Она рассказала, что после СИЗО Тесак собирался выйти на свободу, а его письма не вызывали тревоги. Правда, продолжила девушка, писать Максим стал гораздо меньше, хотя в первый год он очень часто присылал ей признания в любви.