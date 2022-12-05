Адвокат Чиков: насильная доставка призывников в военкоматы незаконна

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Адвокат Павел Чиков в своем Telegram-канале заявил, что практика насильной доставки сотрудниками полиции призывников в военкоматы незаконна. Таким он отреагировал на участившиеся сообщения об облавах на призывников. Юрист также дал им ряд советов по защите своих прав.

Закон не позволяет доставлять призывников в военные комиссариаты насильно, — написал Чиков.

Он пояснил, что сотрудники военкоматов в принципе не имеют прав и полномочий лишать призывников свободы, а доставление и удержание человека как раз является лишение свободы. Что касается полицейских, то они вправе задержать и доставить призывника, но только в помещения органов МВД и для составления протокола об административном правонарушении.

Адвокат также указал, что проведение призывнику медицинского освидетельствования одним днем недопустимо. При этом он сослался на Положение о военно-врачебной экспертизе, где перечислены исследования, призывник должен пройти в медицинских организациях системы здравоохранения. Чиков подчеркнул, что без результатов этих исследований нельзя определить категорию годности гражданина к военной службе.

Юрист дал ряд советов призывникам. В случае принудительной доставки в военкомат он порекомендовал требовать вручения повестки и освобождения, обращаться с жалобами в прокуратуру и к уполномоченному по правам человека. Тем, кому провели медкомиссию одни днем и вынесли решение о призыве Чиков посоветовал подавать иск в суд. Он пояснил, что решение призывной комиссии приостанавливается на период рассмотрения иска до вступления в силу решения суда по нему.

Ранее СМИ сообщали, что в Москве полиция задержала и увезла в военкомат несколько студентов-очников Финансового университета при правительстве РФ. Как впоследствии выяснилось, поводом для задержания стало то, что учащиеся не успели прикрепиться к военкомату после переезда в новое общежитие.