«Абсолютно невероятно»: в «Новой газете» поздравили Муратова с премией мира

Основатель и главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов получил Нобелевскую премию мира за «защиту свободы выражения мнений». Исполнительный продюсер издания Павел Каныгин поздравил коллегу, отметив, что сам не ожидал такого исхода, передаёт «360».

Мы считаем, что это награда для всего коллектива и в первую очередь, конечно, главному редактору, за ту работу, которую «Новая газета» делает все эти годы, чтобы предотвратить войны, чтобы у нас был мир и по периметру, и внутри страны, — заявил Каныгин.

«Новая газета» номинировалась на премию шесть лет подряд, но получить её удалось только сейчас. Каныгин обрадовался тому, что инициативы издания наконец-то были признаны «на таком высоком уровне». Он также признался, что коллектив непременно отпразднует это событие.

Ранее сообщалось, что лауреатами Нобелевской премии мира в 2021 году стали главред «Новой газеты» Дмитрий Муратов и американо-филиппинская журналистка Мария Ресса. В комитете отметили усилия журналистов «по защите свободы выражения мнений, что является предпосылкой демократии и прочного мира».