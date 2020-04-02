88-летний старец облетел Москву и Петербург с молитвой от коронавируса

https://static.news.ru/photo/913b7296-7587-11ea-85b3-fa163e074e61_660.jpg Фото: starets_ilij_nozdrin/instagram

Духовник патриарха Кирилла и братии Оптиной пустыни 88-летний схиархимандрит Илий (Ноздрин) облетел Москву и Санкт-Петербург на самолёте с молитвой о защите России от эпидемии коронавируса.

Старец Илий сегодня облетел наши столицы с молитвой о защите России от эпидемии коронавируса. Они из Калуги долетели до Москвы, Петербурга, потом назад, — сообщил РИА Новости источник в Московском патриархате.

3 апреля патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершит принесение иконы Божьей Матери «Умиление» с места её пребывания в Крестовом Владимирском храме патриаршей резиденции в Чистом переулке в Богоявленский собор Москвы.

Вечером того же дня в Елоховском соборе начнётся утреня праздника Похвалы Пресвятой Богородицы. Отмечается, что перед иконой Божией Матери «Умиление» молился святой преподобный Серафим Саровский.

Ранее патриарх Кирилл призывал верующих игнорировать высказывания священников, выступающих против соблюдения карантинных мер и санитарно-гигиенических предписаний властей. Глава РПЦ также попросил граждан не посещать храмы и остаться дома из-за пандемии коронавирусной инфекции.

Всего в России по состоянию на 3 апреля выявлено 4149 заболевших в 78 регионах, при этом число выписанных пациентов увеличилось до 281 человека. Болезнь уже унесла жизни 34 россиян. На Москву приходится 2 923 диагноза, писал NEWS.ru.