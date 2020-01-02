Более 50 детей родились в новогоднюю ночь в роддомах столицы. Больше половины из них — мальчики.
Маленьких представителей сильного пола — 30 и 53 новорождённых,
Родители, которые уже определились с именем малыша, могут получить свидетельство о рождении ребёнка сразу при выписке. Кроме того, семьям полагается набор для новорождённого, в состав которого входят детское бельё, одежда и другие необходимые вещи.
Ранее NEWS.ru писал, что в родильном отделении одной из больниц американского штата Коннектикут забеременели сразу восемь сотрудниц, это пятая часть всего персонала.
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