https://static.news.ru/photo/e01685a6-2d50-11ea-9553-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Более 50 детей родились в новогоднюю ночь в роддомах столицы. Больше половины из них — мальчики.

Маленьких представителей сильного пола — 30 и 53 новорождённых, сообщает официальный сайт мэра Москвы. Последний малыш, появившийся на свет в 2019 году, родился в 23:50, а первая девочка в 2020 году — в 00:10.

Родители, которые уже определились с именем малыша, могут получить свидетельство о рождении ребёнка сразу при выписке. Кроме того, семьям полагается набор для новорождённого, в состав которого входят детское бельё, одежда и другие необходимые вещи.

Ранее NEWS.ru писал, что в родильном отделении одной из больниц американского штата Коннектикут забеременели сразу восемь сотрудниц, это пятая часть всего персонала.