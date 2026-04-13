3 сорта маргариток с помпонными цветами, которые растут сами: до 40 бутонов на кусте

3 сорта маргариток с помпонными цветами, которые растут сами: до 40 бутонов на кусте

Маргаритки — это один из самых неприхотливых и благодарных цветов, который только можно посадить на даче. Если вы ищете растение, которое само растет аккуратным кустиком, обратите внимание на сорта помпонной группы.

Их главное преимущество в том, что на одном растении может формироваться до 40 бутонов одновременно, а сами кустики остаются компактными и не разваливаются. Лидер среди таких сортов — «помпонетте», который дает густомахровые шаровидные соцветия диаметром 3–4 см и высотой куста всего 15–20 см.

Еще один фаворит — сорт «улыбка», образующий компактные кустики высотой всего 12 см с густомахровыми помпонными шапочками на крепких цветоносах. Он отличается быстрым ростом, крепким здоровьем и высокой морозоустойчивостью. Из других помпонных сортов стоит выделить «бам-бам» с крупными эффектными цветками сочно-красного с белым окрасом и яркой серединкой.

Маргаритки настолько неприхотливы, что их можно сеять сразу в открытый грунт, не мучаясь с рассадой. Лучшее время для посева — июнь. Семена просто рассыпают по поверхности влажной почвы, слегка вдавливая, но не заглубляя.

