https://static.news.ru/photo/d81f403e-6768-11ea-bd4f-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

В 2021 году в России может быть объявлен Год экологического просвещения. Письмо с соответствующей просьбой российские экологи направили президенту РФ Владимиру Путину.

Документ подписан членом центрального совета Всероссийского общества охраны природы Тимуром Усмановым. По мнению экологов, Год экологического просвещения поможет населению в формировании экологических компетенций через тематические акции и мероприятия.

В письме Усманов выразил надежду на то, что эта инициатива послужит основанием «образовательной и нравственной платформы для всех россиян», которые стремятся защитить природу своей страны.

Благодаря экологическому образованию у граждан нашей страны, уверены, возникнет чувство долга и ответственности перед их городом, двором, подъездом, животными, которых они приручили, и будущими поколениями, — передаёт РИА Новости его слова.

Ранее NEWS.ru писал, что вдохновлённая примером Греты Тунберг женщина из Финляндии создала экологическое движение для людей старшего возраста.