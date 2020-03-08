https://static.news.ru/photo/47df8794-60d9-11ea-8917-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aktivistimummot/Facebook.com

Вдохновлённая примером Греты Тунберг женщина из Финляндии создала экологическое движение для людей старшего возраста.

Сейя Курунмяки в октябре 2019 года создала группу Aktivistimummot («Активные бабушки») в Facebook и опубликовала там манифест, за две недели к группе присоединились три тысячи человек, а к 2020 году численность участников достигла пяти тысяч, передаёт РИА Новости.

Миссия движения — изменение отношения к проблемам климата, используя самые простые методы: прогулки с внуками на природе, покупка одежды second hand, преобладание растительной пищи в рационе. Активисты собираются в библиотеке для обсуждений, пишут статьи и блоги.

Мы хотим сохранить планету не только для наших внуков, но и всех детей в мире. Наш ключевой актив — возраст и опыт. С нашей эмпатией, родственными связями, авторитетом, желанием перемен мы можем многое, — говорит Сейя Курунмяки.

Как писал NEWS.ru ранее, молодёжь всего мира должна по-взрослому бороться за сохранение экологии, потому что политики игнорируют проблему изменения климата и «ведут себя как дети». Такое заявление сделала юная шведская экоактивистка Грета Тунберг на массовой акции в английском городе Бристоль.