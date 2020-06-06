135 семей врачей получили деньги, собранные по инициативе ветерана войны

https://static.news.ru/photo/6fe846a2-a7ee-11ea-8cae-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Около 4,1 млн рублей пожертвовали россияне заразившимся коронавирусом медикам и семьям погибших от вируса врачей. Сбор средств проводится по инициативе ветерана Великой Отечественной войны из Санкт-Петербурга Зинаиды Корневой.

Финансовая помощь оказана уже 135 семьям скончавшихся медработников. Им было перечислено по 30 тысяч рублей, сказано на сайте проекта.

Больше всего пожертвований ушло в Дагестан, где сложилась очень тяжёлая [эпидемиологическая] обстановка, — говорится в сообщении.

За время акции уже удалось помочь медикам из самых разных городов страны — Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Грозного, Курска, Владимира, Калининграда и целого ряда других.

Акция продолжается. В планах — собрать не менее 6 млн рублей.

Как сообщал NEWS.ru, 97-летняя Зинаида Корнева объявила о сборе средств в поддержку заразившихся медиков и семей погибших от вируса врачей, вдохновившись примером британского ветерана Тома Мура. Тот, чтобы привлечь внимание общественности, сто раз обошёл вокруг дома в честь своего 100-летнего юбилея. Российская пенсионерка выбрала другой способ: она публикует на YouTube рассказы о Великой Отечественной войне.