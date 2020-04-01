Звёзды сообщили об интересном положении: бум беременностей или 1 апреля?

Знаменитости решили не скучать на карантине и отметить 1 апреля. Наталья Рудова, Анастасия Лисова и Анна Хилькевич заявили своим подписчикам в социальной сети Instagram о том, что ждут пополнение в семье, а Саша Зверева сообщила, что ждёт двойню.
Наталья Рудова сделала провокационное фото, где изображена с округлившимся животом, а в руках звезда держит бутылку водки.
Ну что ж, прекращаю постить заготовочки и начинаю отмечать! Поздравляйте! — привели слова актрисы на портале StarHit.
А певица Саша Зверева, о беременности которой было уже известно подписчикам, заявила, что ждёт двойню.
Я не знаю, что с этим теперь делать. Это и волнение, и счастье, и сумасшествие! А я-то не понимала, почему живот в этот раз настолько больше, чем раньше на этих же сроках. Их двое, ребята! Божечки-кошечки! Двойня! Мальчик и девочка! Куда нам их? Солить теперь? — сообщила звезда.
Тем не менее поклонники певицы догадались о розыгрыше.
Ранее NEWS.ru писал о том, что главный акушер-гинеколог Минздрава Владимир Серов предупредил женщин об опасностях во время беременности на карантине. Он сообщил, что от беременности лучше воздержаться. А планирующим пополнение в семье следует вести осторожный образ жизни.