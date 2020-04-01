Шоу-бизнес

Звёзды сообщили об интересном положении: бум беременностей или 1 апреля?

23:59, 01 апреля 2020
Саша Зверева Саша Зверева Фото: Instagram

Знаменитости решили не скучать на карантине и отметить 1 апреля. Наталья Рудова, Анастасия Лисова и Анна Хилькевич заявили своим подписчикам в социальной сети Instagram о том, что ждут пополнение в семье, а Саша Зверева сообщила, что ждёт двойню.

Наталья Рудова сделала провокационное фото, где изображена с округлившимся животом, а в руках звезда держит бутылку водки.

Ну что ж, прекращаю постить заготовочки и начинаю отмечать! Поздравляйте! привели слова актрисы на портале StarHit.

Однако подписчики быстро смекнули, что Наталья Рудова пошутила, о чём и сообщили в комментариях.

Бывшие участницы телешоу «Дом-2» Анна Хилькевич и Анастасия Лисова опубликовали фото тестов на беременность с положительным результатом.

Ну, что ж... Этот день, вернее, год мы запомним на всю жизнь. Я же говорила, что карантин поднимает рождаемость. Как в воду глядела! — прокомментировала Анна Хилькевич.

А певица Саша Зверева, о беременности которой было уже известно подписчикам, заявила, что ждёт двойню.

Я не знаю, что с этим теперь делать. Это и волнение, и счастье, и сумасшествие! А я-то не понимала, почему живот в этот раз настолько больше, чем раньше на этих же сроках. Их двое, ребята! Божечки-кошечки! Двойня! Мальчик и девочка! Куда нам их? Солить теперь? — сообщила звезда.

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Тем не менее поклонники певицы догадались о розыгрыше.

Ранее NEWS.ru писал о том, что главный акушер-гинеколог Минздрава Владимир Серов предупредил женщин об опасностях во время беременности на карантине. Он сообщил, что от беременности лучше воздержаться. А планирующим пополнение в семье следует вести осторожный образ жизни.

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