Идём на рекорд: звёзды шоу-бизнеса попросили россиян носить маски

https://static.news.ru/photo/12dd62dc-9086-11ea-950b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские певцы, актёры и шоумены записали серию видеообращений, в которых призвали россиян надевать защитные маски в общественных местах. Таким образом, отметили они, каждый может внести собственный вклад в борьбу с эпидемией коронавируса.

При этом каждый попытался найти собственный аргумент. Например, певец Митя Фомин заявил, что так проще знакомиться с девушками, сообщает телеканал «360».

В свою очередь Илона Броневицкая рассказала, что в живущей по соседству семье жертвой коронавируса стал молодой отец четверых детей. Семья осталась без кормильца, малыши остались сиротами.

Призываю вас — всё-таки носите маски. Даже не ради себя. Ради своих близких, ради детей. Выдержим, это время пройдёт, и мы еще будем улыбаться, что мы все в масках, как в Новый год на карнавал, — обратился к россиянам артист Владимир Винокур.

Его коллега по сцене Евгений Петросян рассказал анекдот о мужчине, который пришёл в маске в аптеку, Олег Газманов пожелал всем носителям масок «удачи, здоровья и ясных дней», а одиннадцатикратный рекордсмен Книги рекордов Гиннеса спортсмен и актёр Александр Муромский предложил соотечественникам поставить массовый рекорд по ношению масок.

Ранее NEWS.ru писал, что крупные торговые сети запаслись медицинскими масками на случай введения в стране обязательного масочного режима. При этом на прилавках появятся как простые одноразовые маски, так и респираторы.