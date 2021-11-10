Звёздный имиджмейкер раскритиковал образ Киркорова

Звёздный стилист Жорж Ровалс раскритиковал образ певца Филиппа Киркорова за то, что тот смешивает одежду от Gucci, Versace и Balenciaga. Несмотря на это, имиджмейкер признался, что не питает к исполнителю вражды. Об этом пишет Sobesednik.ru.

Я высказываю своё мнение — это моя работа. Когда он десять колечек надевает, делает вид, что всё это — драгоценные камни, а он жадный ужасно, да ещё и смешивает Gucci, Versace и Balenciaga, — это называется «Цыганка Аза», — пояснил Ровалс.

Он подчеркнул, что не враждует с Киркоровым несмотря на то, что была одна «неприятная ситуация», которая задела стилиста. Когда вокруг музыканта разразился скандал из-за слов о розовой кофточке журналистки Ароян, Ровалс поддержал певца, написав его имя на своём автомобиле. В итоге Киркоров этого не заметил, а стилисту «изгадили всю машину».

Ранее Ровалс раскритиковал ведущих «Модного приговора». По его мнению, Эвелина Хромченко «пахнет нафталином», а Александр Васильев — вообще «не может одевать людей».