Российские звёзды рассказали NEWS.ru, чем будут заниматься 31 декабря и в новогодние праздники. Планы на каникулы у знаменитостей разные, однако бой курантов почти все будут встречать в кругу семьи.

Генеральный директор Большого Московского цирка Эдгард Запашный будет отмечать Новый год с родными в загородном доме. В последний день года артист вместе со своим братом Аскольдом Запашным проведёт два шоу в Лужниках.

Концерты у нас будут и 1 января. Поэтому 31 декабря с утра я проведу собрание, на котором будет присутствовать весь коллектив, и напомню о том, что Новый год нужно встречать трезво. Потому что на следующий день нам всем придётся работать — к нам на шоу придёт шесть тысяч человек. До 8 января у нас с братом в общей сложности запланировано 42 представления. Поэтому на праздниках я буду находиться в рабочем режиме. Эдгард Запашный генеральный директор Большого Московского цирка генеральный директор Большого Московского цирка

Запашный рассказал, что встречал Новый год по-разному — на Красной площади, в клубах и в гостях. Однако, как отметил артист, он убедился, что лучшее место — за столом в семейном кругу.

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин и его жена Валерия в этом году отказались от участия в корпоративах, хотя предложения поступали интересные и «заманчивые». Они решили провести Новый год и праздники с близкими в России.

Это будет 17-й Новый год, который я встречаю с Валерией. В этот раз соберётся большая семья. Наш сын летом женился, свадьбы не было. Поэтому он с супругой и её родителями приезжает к нам на Новый год и Рождество. Он практически две недели будет в Москве. Моя дочка закончила экстерном университет, который находится в Швейцарии, и тоже вернулась в Россию. Поэтому мы впервые воссоединимся такой семьёй. В связи с этим мы никуда даже не уезжаем отдыхать, хотя обычно после празднования Нового года мы обычно куда-то отправлялись. К примеру, кататься на лыжах. Иосиф Пригожин музыкальный продюсер музыкальный продюсер

Также Пригожин отметил, что на праздниках они с супругой уделят время и работе. 5, 6 и 7 января у Валерии запланированы концерты в Воронеже, Рязани и Туле.

Певец Лев Лещенко в разговоре с NEWS.ru рассказал, что в преддверии Нового года — 29 декабря — он встретится со своим коллективом в офисе. Бой курантов артист пока что планирует встречать в Москве, но также рассматривает возможность отъезда заграницу.

Никаких безумно ярких событий на Новый год не намечается. Он у меня будет традиционным. Для артистов он обычно трудовой, но я работаю на новогодние праздники только на особенных приёмах или на больших событиях очень серьёзного уровня. Лев Лещенко певец певец

На Рождество Лещенко планирует отправиться к друзьям на Волгу. Там, по словам артиста, он катается на снегоходах, санях, лошадях, а также читает книги.

Музыкальный продюсер Яна Рудковская рассказала, что в преддверии Нового года они с супругом Евгением Плющенко устраивают ледовое шоу «Золушка». Оно, в частности, будет проходить 31 декабря и 2 января — в день рождения собеседницы NEWS.ru. Встречать Новый год семья планирует за праздничным столом.

Актёр Леонид Ярмольник, в свою очередь, намерен отметить наступление 2020-го года с супругой — дома около ёлки.

Ранее о планах на Новый год NEWS.ru рассказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Она сообщила, что собирается посетить Большой театр, прогуляться по Москве и пообщаться с родными.