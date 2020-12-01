Это не навсегда: звезда «Универа» посоветовала россиянам искать подработки

Россиянам не хватает теоретических знаний и практического опыта, которые помогали бы им тратить деньги правильно. Поэтому в школах и вузах в срочном порядке нужно вводить новый предмет — финансовую грамотность, считает звезда сериалов «Универ» и «СашаТаня» Валентина Рубцова.
Все главные жизненные навыки закладываются в юные годы, считает актрисе. Именно поэтому важно учить людей тому, что мало кто сейчас умеет делать. Такие знания помогли бы многим сейчас, в период масштабного финансового кризиса, вызванного пандемией коронавируса.
В такие моменты, считает Рубцова, важно не опускать руки и найти в себе силы поверить в скорейшее завершение невзгод.
Я знаю, что это такое, если быть без денег и не видеть никакого света впереди. Мы это всё проходили и всё переживали. Это же не навсегда, — цитирует звезду сериалов ФАН.
В кризисные периоды, отметила она, следует найти занятие, которое поможет заработать. Для себя Рубцова уже решила: если съёмки снова прервутся, она будет давать уроки детям, или попробует себя в каком-нибудь другом творческом направлении.
Ранее, как писал NEWS.ru, актриса поделилась фотографиями с отдыха в Сочи. Она запечатлела себя ненакрашенной — на её лице не было и намёка на косметику.