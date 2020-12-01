Это не навсегда: звезда «Универа» посоветовала россиянам искать подработки

https://static.news.ru/photo/0a883bf8-33d7-11eb-ab86-fa163e074e61_660.jpg Валентина Рубцова Фото: yalav/instagram.com

Россиянам не хватает теоретических знаний и практического опыта, которые помогали бы им тратить деньги правильно. Поэтому в школах и вузах в срочном порядке нужно вводить новый предмет — финансовую грамотность, считает звезда сериалов «Универ» и «СашаТаня» Валентина Рубцова.

Все главные жизненные навыки закладываются в юные годы, считает актрисе. Именно поэтому важно учить людей тому, что мало кто сейчас умеет делать. Такие знания помогли бы многим сейчас, в период масштабного финансового кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

В такие моменты, считает Рубцова, важно не опускать руки и найти в себе силы поверить в скорейшее завершение невзгод.

Я знаю, что это такое, если быть без денег и не видеть никакого света впереди. Мы это всё проходили и всё переживали. Это же не навсегда, — цитирует звезду сериалов ФАН.

В кризисные периоды, отметила она, следует найти занятие, которое поможет заработать. Для себя Рубцова уже решила: если съёмки снова прервутся, она будет давать уроки детям, или попробует себя в каком-нибудь другом творческом направлении.

Ранее, как писал NEWS.ru, актриса поделилась фотографиями с отдыха в Сочи. Она запечатлела себя ненакрашенной — на её лице не было и намёка на косметику.