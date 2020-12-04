Звезда сериала «Кухня» Горбань оголилась в дерзкой фотосессии

https://static.news.ru/photo/8108262c-365b-11eb-a848-fa163e074e61_660.jpg Мария Горбань Фото: instagram.com/gorban_masha

Звезда сериала «Кухня» Мария Горбань выложила довольно пикантное фото на своей странице в социальной сети.

Так, на представленном снимке знаменитость позирует без трусов. Примечательно, что комментировать фото актриса не стала. Зато её поклонники с восторгом восприняли новый откровенный контент. Так, многие из них задались вопросом, почему артистка не стала снимать бюстгальтер.

Я в шоке! Красотка! — отметил один из подписчиков Горбань.

Стоит отметить, что среди восторженных поклонников оказались и те, кто воспринял новое фото с меньшим энтузиазмом. Некоторые подписчики Горбань посчитали, что снимок был отредактирован в графическом редакторе, и что такая тяга к обнажению всё больше и больше напоминает болезнь.

Ранее NEWS.ru писал, что актриса Кристина Асмус вновь предстала перед подписчиками в образе невесты.

По всей видимости, снимок снова сделан на съёмочной площадке.