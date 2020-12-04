Звезда сериала «Кухня» Горбань оголилась в дерзкой фотосессии

Звезда сериала «Кухня» Мария Горбань выложила довольно пикантное фото на своей странице в социальной сети.
Так, на представленном снимке знаменитость позирует без трусов. Примечательно, что комментировать фото актриса не стала. Зато её поклонники с восторгом восприняли новый откровенный контент. Так, многие из них задались вопросом, почему артистка не стала снимать бюстгальтер.
Я в шоке! Красотка! — отметил один из подписчиков Горбань.
Стоит отметить, что среди восторженных поклонников оказались и те, кто воспринял новое фото с меньшим энтузиазмом. Некоторые подписчики Горбань посчитали, что снимок был отредактирован в графическом редакторе, и что такая тяга к обнажению всё больше и больше напоминает болезнь.
Ранее NEWS.ru писал, что актриса Кристина Асмус вновь предстала перед подписчиками в образе невесты.
По всей видимости, снимок снова сделан на съёмочной площадке.