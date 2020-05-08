Звезда «Реальных пацанов» рассказала, чем сериал полюбился зрителям

https://static.news.ru/photo/df6c4aa2-91b2-11ea-96c4-fa163e074e61_660.jpg Марина Федункив Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Марина Федункив, сыгравшая мать Коляна в сериале «Реальные пацаны», раскрыла секрет его успеха. Актриса считает, что каждый может узнать себя в героях картины.

Новый, уже восьмой, сезон похождений Коляна, его родных и друзей стартует на телевидении через три дня. Каждый раз аудитория сериала множится, у него огромная армия поклонников и большой успех, пишет woman.ru.

Эта история про обычную жизнь россиян, ведь практически любой в том или ином герое «Пацанов» может узнать если не себя, то знакомых, коллег, соседей или друзей, — поясняет Марина Федункив.

Несмотря на комедийность, главные герои затрагивают много важных проблем. В частности, отношения людей и умение понимать друг друга. Многие фанаты считают, что в жизни Марина Федункив такая же, как и в сериале. Но это далеко не так.

Яркая комедийная актриса в чём-то по характеру схожа со своей героиней, но образ мамы Коляна она выстраивала из характерных черт своей матери и свекрови.

Ранее NEWS.ru сообщал, что звезда «Реальных пацанов» и Comedy Woman Марина Федункив объявила о начале сольной карьеры. Комедийная актриса уже записала первую песню «Не устоишь», которая понравилась подписчикам.