https://static.news.ru/photo/aadf275c-4809-11ea-8f41-fa163e074e61_660.jpg Один Байрон Фото: Кадр из сериала «Интерны»

Актёр из США Один Байрон, который сыграл роль интерна Фила Ричардса в популярном российском телесериале, давно не скрывает, что является геем. Однако, как оказалось, впервые он рассказал о своей нетрадиционной ориентации не на родине, а в России.

Информация о том, что Байрон является геем, появилась в американских СМИ пять лет назад. Тогда же об этом узнали и в России. Однако сам актёр утверждает, что каминг-аут впервые он совершил именно в РФ.

Во время шоу Карена Шаиняна на YouTube Байрон пояснил , что это произошло в кругу друзей, которые не стали разносить это по соцсетям и рассказывать журналистам. При этом русские знакомые исполнителя роли интерна Фила, по его словам, очень спокойно отнеслись к этой новости.

При этом Один шутит, что место он для этого выбрал совсем неподходящее. Оказывается, каминг-аут Байрон совершил в душе студенческого общежития МХАТа, куда он приехал учиться по обмену.

Для того чтобы сказать, что я гей, я выбрал не самый удачный момент. Все голые в душе. Не все поняли сразу, что я им сказал, потому что им в жизни никто таких вещей не рассказывал, — пошутил Один.

Звезда популярного сериала утверждает, что после его признания отношение друзей к нему совсем не изменилось. По словам Байрона, его мама узнала, что он гей, когда актёру было 15 лет. Отца поставили в известность, когда Одину исполнилось 18 лет. Он до сих пор удивлён реакцией папы, который ответил: «Круто».

Гомофобию россиян сильно преувеличивают. По мнению Одина, между русскими и американцами в отношении к этому вопросу мало различий. При этом Байрон отметил, что свою любовь он встретил именно в РФ и живёт со своим партнёром в прочном союзе уже несколько лет.

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