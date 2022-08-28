«Зиппи»: Прилучный рассказал, как за три дня решил жениться на Брутян Прилучный рассказал о стремительном романе с Зепюр Брутян

Павел Прилучный рассказал, что ему хватило трех дней, чтобы сделать своей жене Зепюр Брутян предложение. Актер в интервью для YouTube-канала Надежды Стрелец рассказал, что они случайно встретились в торговом центре, вместе поужинали, «что-то зацепилось глазами», а через три дня он уже сделал коллеге предложение.

С Зепюр Прилучный познакомился еще будучи в первом браке — с Агатой Муцениеце, на тот момент отношения носили чисто дружеский характер и актер был верен жене. Но уже тогда в Брутян нашлись черты, которые восхитили самого востребованного в России актера.

Я всегда смотрел на нее и мне очень нравилось, как она ведет себя, как она ставит себя с мужчинами. Но она никогда не даст к себе подойти, что-то сделать не так, как-то по-хамски. Она себя очень правильно несет. И мне это так сильно нравилась, думал: «Молодец какая», — рассказал Прилучный.

Что же касается женитьбы, то артист нисколько не сомневался в своем решении.

Я прям почувствовал ее. Я настолько понял, что это мой человек и я в ней уверен. Даже не сомневался. Три дня я не очень спал и думаю: «Надо, да!» И через месяц мы расписались, даже меньше, — поделился чувствами актер.

К своей избраннице Прилучный относится с большим трепетом и готов говорить о ней часами. «Мажор» нежно называет супругу «Зиппи».

Мне хотелось, чтобы Зиппи была в статусе моей супруги. У нее хорошее правильное армянское воспитание, — признался счастливый новобрачный.

На днях Павел Прилучный и Зепюр Брутян устроили роскошный банкет в Подмосковье, хотя расписались еще в мае. Только один банкет обошелся жениху в 5 млн рублей. Свадебное платье невесты весило около 20 кг. В течение вечера Зепюр три раза меняла сшитые на заказ вручную наряды.