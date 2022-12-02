Журнал «Лиза» решил судиться с Монеточкой из-за логотипа

Фото: vk.com/lisamonetka

Елизавета Гырдымова, известная как певица Монеточка, получила претензию от журнала «Лиза», о чем сама рассказала в своих соцсетях. Издание просит, чтобы исполнительница убрала изображение логотипа компании с аватарки в мессенджерах и на своих страничках. В случае отказа певице может грозить суд. Ее директор Максим Гну сказал журналистам «Подъема», что сказать по ситуации пока нечего.

Ничего дополнительного по этому поводу мне неизвестно. Нечего об этом сказать, — отметил Гну.

Певица уже удалила аватарку, которая вызвала претензии. Она отметила, что не обижена на журнал. Монеточка сказала, что понимает нежелание «Лизы» в настоящее время ассоциироваться с певицей.

Страх любого маркетолога в 2022 году — ассоциироваться с Лизой Монеточкой, — считает исполнительница.

Ранее сообщалось, что на певицу подал в суд певец Стас Костюшкин («Чай вдвоем»), который утверждает, что песня Монеточки «Мама, я не зигую» является плагиатом на его композицию «Женщина, я не танцую». Суд принял сторону солиста и обязал певицу выплатить компенсацию в полмиллиона рублей.

Позднее появилась информация, что девушку объявили в розыск. Сама Монеточка по этому поводу заявила, что не знает о своем нахождении в розыске, так как не получала соответствующего уведомления и узнала об этом только из новостей. Что же касается ее долга, то он полностью погашен.

После начала специальной военной операции на Украине певица вместе с мужем покинула Россию.