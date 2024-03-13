«Жрать не на что»: Лолита раскрыла размер своей пенсии Лолита рассказала, что ее пенсия составляет 23 тысячи рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лолита Милявская

Певица Лолита Милявская рассказала журналистам на пресс-завтраке телеканала «МУЗ-ТВ», что размер ее пенсии составляет 23 тысячи рублей. Она отметила, что считает такую выплату «копеечной» и подчеркнула, что без работы и накоплений ей бы «не на что было жрать».

Пенсия копеечная, учитывая налоги, которые я плачу. Пенсия 23 тысячи рублей. Ну как бы... В прошлом году, по-моему, 10 млн, не меньше, заплатила налогов. Ну, на 23 тысячи я могу заплатить квартплату, жрать бы мне не на что было, — сказала певица.

При этом Милявская рассказала, что не жалеет денежных средств для работы, однако на личные нужды предпочитает лишнего не тратить. Исполнительница уточнила, что привыкла учитывать интересы своей семьи и поэтому старается откладывать деньги.

Также Лолита сообщила, что ее коллектив уже два с половиной месяца не получает заработную плату. Артистка объяснила, что после отмены концертов работа и выплаты прекратились.

Однако, продолжила Лолита, никто из ее команды не увольняется. По ее словам, вместе они уже пережили пандемию коронавируса, и сейчас нужно подождать и посмотреть, как будут развиваться события.