Лолита назвала привычку, которой привержена всю жизнь Лолита заявила, что привыкла копить деньги для своей семьи

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лолита Милявская

Певица Лолита Милявская рассказала, что не жалеет денежных средств для работы, однако на личные нужды предпочитает лишнего не тратить, передает корреспондент NEWS.ru. На пресс-завтраке телеканала МУЗ-ТВ исполнительница отметила, что привыкла учитывать интересы своей семьи и поэтому старается откладывать деньги.

Я на работу расточительная, а на личное — нет. Я выросла не с серебряной ложечкой во рту, поэтому, что такое полное отсутствие денег, я знаю. И я всегда знала, что может быть период, когда у тебя снова совсем не будет денег. Я старалась его избегать, поэтому я всегда откладывала какие-то деньги. У меня маме 81 год, ребенок. Я всегда знала, что я-то могу быть какой угодно безбашенной, но, когда касается их, я должна знать, что у меня отложены деньги, — уточнила артистка.

Лолита добавила, что у нее также есть квартира, которую в любой момент можно продать. Певица отметила, что с такой мыслью и покупала недвижимость.

Ранее артистка рассказала, что ее коллектив уже два с половиной месяца не получает заработную плату. Лолита сообщила, что выплатила все средства, предусмотренные расписанием, но после отмены ее концертов работа и выплаты прекратились.

При этом, продолжила артистка, никто из ее команды не увольняется. Она объяснила, что вместе они уже пережили пандемию коронавируса и сейчас нужно подождать и посмотреть, как будут развиваться события.