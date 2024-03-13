Лолита рассказала, кто больше пострадал от ее «отмены» Лолита сообщила, что ее коллектив 2,5 месяца не получает зарплату

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лолита Милявская

Певица Лолита Милявская рассказала на пресс-завтраке телеканала МУЗ-ТВ, что ее коллектив уже 2,5 месяца не получает заработную плату. Артистка уточнила, что она выплатила все средства, предусмотренные расписанием, но после отмены ее концертов работа и выплаты прекратились.

Я уже два с половиной месяца не плачу зарплату. Я выплатила все, что у меня было по расписанию. Вернула деньги всем клиентам за корпоративы, выплатила всему коллективу, но дальше я должна думать о своей семье. Больше потерял [от отмены концертов] мой коллектив, потому что я платила зарплату, на которую содержались семьи. Теперь два с половиной месяца я этого не делаю, — объяснила певица.

При этом, продолжила артистка, никто из ее команды не увольняется. Она отметила, что вместе они уже пережили пандемию коронавируса и сейчас нужно подождать и посмотреть, как будут развиваться события.

Ранее Милявская рассказала, что зрители поддержали ее в социальных сетях после скандала с «голой» вечеринкой блогера Анастасии Ивлеевой, за что она перед ними «в неоплатном долгу». Исполнительница пояснила, что постоянно общается с поклонниками и лично, и в Сети. По ее словам, в последние 2,5 месяца зрители окружили ее любовью.