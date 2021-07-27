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Жорин обвинил избившую сына Пьехи женщину в новой провокации

11:00, 28 июля 2021
Жорин обвинил избившую сына Пьехи женщину в новой провокации Сергей Жорин Фото: advokatzhorin/instagram.com
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Жена футбольного арбитра Ирина Безбородова, подозреваемая в избиении семилетнего сына певца Стаса Пьехи, провоцирует семью на новый конфликт. Об этом рассказал адвокат музыканта Сергей Жорин в интервью для Teleprogramma.pro.

Когда Петя (семилетний сын Стаса Пьехи. — NEWS.ru) был в больнице <...>, в коттеджном посёлке продолжали находиться бабушка мальчика и её родственники. И в это время Безбородова зачем-то приходила на территорию их коттеджа, что-то снимала на видео, как-то вела себя очень ярко. Она себя чувствует правой и не собирается извиняться, — заявил юрист.

Жорин подчеркнул, что Петя после выписки из больницы чувствует себя «не очень хорошо» — как физически, так и морально. Юрист добавил: ни обвиняемая, ни кто-либо из её родственников даже не пытался извиниться за содеянное.

После проведённой проверки было возбуждено уголовное дело по 1 части 115 статьи Уголовного кодекса (умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, вызвавшее кратковременное расстройство здоровья). В качестве наказания за подобное преступление предусмотрен арест на срок до четырёх месяцев либо штраф. Однако Жорин полагает: если будет установлено, что сыну Пьехи причинили вред здоровью средней тяжести, то обвиняемая может лишиться свободы на срок до двух лет.

Ранее сообщалось, что Ирине Безбородовой могут назначить психиатрическую экспертизу.

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