Жигунов намекнул на правдивость слухов о его расставании с женой

Российский актёр Сергей Жигунов прокомментировал слухи о том, что он разводится со своей супругой Верой Новиковой.
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Актёр заявил, что его поражают заголовки на эту тему.
Понимаю желание хайпануть на горячей теме, но всех разочарую. Никаких споров о разделе имущества нет и не будет, — написал он в соцсетях.
Ранее NEWS.ru писал о том, что актёр Сергей Жигунов выиграл у жены Веры Новиковой суд за долю в квартире. По слухам, звезда «Моей прекрасной няни» и «Гардемаринов» во второй раз бросил супругу и увлёкся своей помощницей Викторией Ворожбит.
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