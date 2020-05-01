Жигунов намекнул на правдивость слухов о его расставании с женой

https://static.news.ru/photo/866a11e8-8b9d-11ea-992b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Российский актёр Сергей Жигунов прокомментировал слухи о том, что он разводится со своей супругой Верой Новиковой.

По данным StarНit, актёра в последнее время стали замечать в компании журналистки Виктории Ворожбит. Одновременно с этим стала появляться информация о том, что 57-летний Жигунов и 61-летняя Новикова разводятся и делят имущество.

Актёр заявил, что его поражают заголовки на эту тему.

Понимаю желание хайпануть на горячей теме, но всех разочарую. Никаких споров о разделе имущества нет и не будет, — написал он в соцсетях.

Ранее NEWS.ru писал о том, что актёр Сергей Жигунов выиграл у жены Веры Новиковой суд за долю в квартире. По слухам, звезда «Моей прекрасной няни» и «Гардемаринов» во второй раз бросил супругу и увлёкся своей помощницей Викторией Ворожбит.