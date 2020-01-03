https://static.news.ru/photo/29f1189e-2fa4-11ea-aa36-fa163e074e61_660.jpg Фото: Andrey Nekrasov/imageBROKER.com/Global Look Press

Супруга российского певца Стаса (Станислава) Костюшкина Юлия попала в аварию, выезжая с парковки торгового центра в Москве. Прибывшие на место сотрудники Госавтоинспекции выписали женщине штраф в 500 рублей. Юлия посчитала наказание несправедливым и обратилась с заявлением в Троицкое отделение полиции, требуя отменить взыскание.

Костюшкина рассказала об инциденте в сторис Instagram. Её особое возмущение вызвало отсутствие на парковке знака «Уступите дорогу». Юлия напомнила, что администрация ТЦ демонтировала знак летом и до сих пор не вернула обратно.

Слава богу, все живы и здоровы. Но мне могли приписать ещё и пострадавших, — цитирует супругу певца Teleprogramma.pro.

Юлия Костюшкина потребовала предоставить ей для ознакомления записи камер наблюдения с парковки, которые, по её мнению, должны доказать её невиновность.

В декабре, как сообщал NEWS.ru, сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП в районе города Тосно Ленинградской области. Молодой человек получил травму лица, ему потребовалась помощь хирургов. Его спутница, управлявшая автомобилем, сломала руку.