https://static.news.ru/photo/thunk_660.jpg

Марина Банкова и Андрей Григорьев-Аполлонов официально расходятся. Решение суда о расторжении брака вступит в силу 10 сентября.

Иск рассматривается в Пресненском суде столицы. Супругам дали стандартное время на примирение — 30 дней, так как у пары двое несовершеннолетних детей — Иван 15 лет и Артемий 11. Живут ребята с папой. В окружении пары поведали, что музыкант и его супруга пытались «встряхнуть» отношения. Они жили раздельно, но примириться уже не смогли.

Кстати, не так давно певец в одном из интервью говорил, что по-прежнему любит супругу. Он надеялся, что им удастся преодолеть противоречия и снова жить вместе. При этом известно, что у Банковой роман с баскетболистом клуба «Химки» Андреем Зубковым, который пара даже не скрывает. В августе они вместе отправились отдыхать в США.

Жена рыжего «Иванушки» сначала опубликовала совместное фото, но затем закрыла свой профиль. При этом Зубков, наоборот, похвалился перед фанатами в Instagram, что провёл время со своей любимой, писал News.ru.