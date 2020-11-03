Жена Петросяна рассказала об ужасах материнства

https://static.news.ru/photo/59a141c8-1ddc-11eb-8aa5-fa163e074e61_660.jpg Фото: bruhunova/Instagram.com

Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова опубликовала в социальной сети отрывок из книги латвийского писателя о трудностях материнства. В конце публикации женщина поставила хэштег, который даёт понять, что с автором она полностью согласна.

В посте отмечается, что зачатие в среднем длится 12 минут, и это — лучший момент во всей педагогике. Дальше, по словам автора, будет только хуже — сплошные убытки, лишний вес будущей матери, нервозность и постоянная тошнота, тяжесть при ходьбе. Кроме того, когда родится ребёнок, придётся мириться с двойками и найденным сигаретам. Однако все сложности и препятствия стоят того, ведь дети — это счастье.

В комментариях подписчики отмечают, что текст будто списан с их жизни, а также делятся своими историями о трудностях и радостях родительства.

Ранее артист Евгений Петросян в разговоре с журналистами отреагировал на появившиеся слухи, согласно которым его молодая супруга Татьяна Брухунова, в этом году родившая юмористу сына Вагана, вновь беременна. Он подчеркнул, что эти сведения не соответствуют действительности. Слухи о ещё одной беременности Брухуновой появились из-за её снимков в социальных сетях. На них подписчики жены Петросяна якобы углядели у неё округлившийся живот. После этого пользователи Сети предположили, что у Вагана скоро появится братик или сестрёнка, писал NEWS.ru.