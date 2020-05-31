Жена Овечкина продемонстрировала на фото, как выглядит после родов

https://static.news.ru/photo/7c990c32-a39e-11ea-b68b-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Шубская Фото: instagram.com/nastyashubskaya/

Супруга хоккеиста Александра Овечкина Анастасия Шубская опубликовала фотографию на своей странице в социальной сети Instagram, на которой продемонстрировала, как выглядит после родов. Подписчики восхитились её красотой и ухоженностью.

Как можно быть такой красивой, когда только родила? — прокомментировала фото российская олимпийская чемпионка Ульяна Донскова.

Дочь актрисы Веры Глаголевой и бизнесмена Кирилла Шубского родила своему супругу второго ребёнка. Она подписала фото, сделанное после рождения сына, словами благодарности к родным и близким людям, а также отметила своего врача, который принимал роды.

Мы безмерно благодарны всем за поздравления, за ваши пожелания, за тёплые слова! Их какое-то невероятное количество, — сообщила Анастасия Шубская в Instagram.

Она также опубликовала фото уже после выписки из роддома. На фотографии старший сын знакомится со своим только что родившимся младшим братом.

А мы уже дома. Ну что может быть милее? — прокомментировала Анастасия Шубская.

Ранее NEWS.ru писал, что хоккеист Александр Овечкин поделился фото, на котором изображена его супруга с новорождённым сыном. Он сообщил, что сына решили назвать Ильёй.