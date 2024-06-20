Жена Меладзе Джанабаева показала, как качает ягодицы на улице Альбина Джанабаева показала болгарский присед для прокачки ягодиц

Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Альбина Джанабаева

Экс-солистка «ВИА Гры» и супруга продюсера Валерия Меладзе Альбина Джанабаева показала подписчикам в Instagram (деятельность в РФ запрещена), с каким усердием тренирует свои ягодицы. На опубликованном видео 45-летняя певица делает болгарский присед.

Для тренировки Джанабаева выбрала не спортивный зал, а площадку на свежем воздухе. Видео своей тренировки певица оставила без подписи. В комментариях поклонники начали восхищаться ее точеной фигурой. Известно, что для этого супруга Меладзе придерживается не только регулярных тренировок, но и строгого питания. От продюсера Джанабаева родила троих детей, поэтому огромное значение уделяет своему физическому состоянию.

Недавно солистка группы A'Studio Кети Топурия показала свою фигуру на позднем сроке беременности. На видео российская певица позирует перед зеркалом в спальне в облегающем платье и удлиненном кардигане бежевого цвета. Ее образ дополняют плетеная сумка, солнцезащитные очки, часы и мягкие тапочки.

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