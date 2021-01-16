Жена Малинина рассказала об успехах дочери

https://static.news.ru/photo/57927240-58d7-11eb-9138-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

В конце 2020 года дочери Александра и Эммы Малининых Устинье исполнилось 20 лет. Девушка пошла по стопам своего знаменитого отца и тоже занимается музыкой.

Известно, что в настоящее время Устинья учится в музыкальном Королевском колледже Лондона. Недавно девушка решила поучаствовать в международном оперном конкурсе Nomea и дошла до финала. Успехами наследницы поделилась её мама в социальной сети.

В этот раз 1 место не взяла, но дошла до финала и отмечена жюри номинацией «Honorable mention». Приглашена в Неаполь на вручение премии и, возможно, даже петь там будет, как номинант этой премии... — написала Малинина в социальной сети.

Ранее NEWS.ru писал, что актриса Татьяна Лютаева впервые обнародовала видео с младшим сыном своей дочери Агнии Дитковските, которого та тщательно прячет от публики.

Всего у Дитковските два сына. Старшему, Фёдору, рождённому от брака с актёром Алексеем Чадовым, сейчас шесть лет. Он часто появляется в соцсетях своей звёздной семьи.