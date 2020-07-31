Жена Джигана затеяла новые проекты после шумихи с разводом

https://static.news.ru/photo/fad09df2-d3a7-11ea-80b4-fa163e074e61_660.jpg Джиган Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Жена Джигана Оксана Самойлова затеяла четыре новых проекта, которые собирается презентовать этой осенью. Многодетная мать, имя которой стало популярным на фоне шумихи с разводом, сообщила, что работала над ними последние восемь месяцев.

Самойлова сообщила о своих планах в Instagram. Она добавила, что это было «тяжёлое время».

Создала 4 прекраснейших огромных проекта. 4 одновременно! Все они появятся осенью и все они будут нести людям пользу, красоту и удовольствия и 2 из них инновации, — написала жена Джигана.

На днях пару заметили вместе на дне рождения. Это был первый выход в свет Джигана с женой после примирения. Супругов заподозрили, что они специально подняли шум для привлечения подписчиков.

Ранее NEWS.ru сообщал, что время, проведённое в реабилитационном центре, пошло на пользу рэперу Джигану, жена передумала с ним разводиться и теперь музыкант делает всё, чтобы загладить вину перед своей семьёй.