«Юра сам принял решение»: прах Шатунова разделят на две части Директор Шатунова Аркадий Кудряшов заявил, что часть праха артиста захоронят в Германии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Тело солиста «Ласкового мая» кремируют, а прах разделят на две части, одну из которых оставят в России, а вторую увезут и захоронят в Германии, где жил артист в последние годы. Такова последняя воля самого музыканта, сообщил его директор Аркадий Кудряшов во время прощания, передаёт находящийся на церемонии корреспондент NEWS.ru.

Юра ещё два года назад сам принял решение о кремации. Половину праха похоронят в России, половину в Германии, — рассказал Аркадий Кудряшов.

Ранее Кудряшов заявил, что вдова Шатунова Светлана не придёт на церемонию прощания с покойным мужем, так как она «непубличный человек».

По словам основателя группы «Ласковый май» и автора всех главных хитов Шатунова Сергея Кузнецова, вдова и дети Юрия Шатунова после его похорон продолжат судиться с продюсером коллектива Андреем Разиным за права на песни.

NEWS.ru ведёт онлайн-трансляцию церемонии прощания с Шатуновым, в ней можно увидеть фото и видео гражданской панихиды.