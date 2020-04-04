Ясновидящие заглянули в будущее Джигана и Оксаны Самойловой

https://static.news.ru/photo/68c43f8e-6577-11ea-aaf7-fa163e074e61_660.jpg Оксана Самойлова и Джиган Фото: samoylovaoxana/instagram.com

Экстрасенс Кажетта Ахметжанова разложила камни, чтобы узнать будущее модели Оксаны Самойловой и её супруга рэпера Джигана.

Она считает, что светская львица получит американское гражданство и подаст на развод.

Камни показывают, что она захочет развода. У неё сейчас прямо крик души, — заявила казахская шаманка.

По её словам, здесь нет пиара. У пары действительно накопились проблемы, и они не смогут избежать развода. Однако через некоторое время звёздное семейство воссоединится, потому что у них сильная связь на энергетическом уровне.

Таролог Саона отметила, что эта ситуация встряхнёт музыканта. Он начнёт писать новые хиты, а через некоторое время сможет вымолить прощение у возлюбленной, пишет Teleprogramma.pro.

Как ранее писал NEWS.ru, скандальный блогер Лена Миро высказалась относительно конфликта между моделью Оксаной Самойловой и её мужем — рэпером Джиганом. Она призвала супругу артиста нанять «зубастого адвоката, который обдерёт» музыканта.