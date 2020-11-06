Ярмольник рассказал о состоянии здоровья жены

https://static.news.ru/photo/a2a58c7e-2022-11eb-8655-fa163e074e61_660.jpg Оксана Ярмольник Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Актёр Леонид Ярмольник прокомментировал информацию о госпитализации его жены Оксаны. Он подтвердил, что супруга находится в больнице.

Всё нормально. Она в больнице, уже выздоровела, — сказал он.

Он отказался говорить подробнее, так как во время звонка журналиста издания Teleprogramma.pro спешил на репетицию.

Накануне сама Оксана Ярмольник рассказала РЕН ТВ, что её госпитализировали ещё 2 ноября. В настоящий момент врачи готовят её к выписке.

Состояние было среднее, не тяжёлое. COVID-19 вылечили, всё хорошо. Носите маски, не попадайтесь, — отметила она.

Ранее, как писал NEWS.ru, Ярмольник высказался о необходимости создать в России ведомство, которое занималось бы контролем за цирками. Он отметил, что зачастую за деятельностью шапито в стране никто не следит — животных перевозят в жутких условиях.