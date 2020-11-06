Ярмольник рассказал о состоянии здоровья жены

Актёр Леонид Ярмольник прокомментировал информацию о госпитализации его жены Оксаны. Он подтвердил, что супруга находится в больнице.
Всё нормально. Она в больнице, уже выздоровела, — сказал он.
Он отказался говорить подробнее, так как во время звонка журналиста издания Teleprogramma.pro
Накануне сама Оксана Ярмольник
Состояние было среднее, не тяжёлое. COVID-19 вылечили, всё хорошо. Носите маски, не попадайтесь, — отметила она.
Ранее, как писал NEWS.ru, Ярмольник высказался о необходимости создать в России ведомство, которое занималось бы контролем за цирками. Он отметил, что зачастую за деятельностью шапито в стране никто не следит — животных перевозят в жутких условиях.