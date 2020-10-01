Яна Рудковская и Евгений Плющенко стали родителями

https://static.news.ru/photo/cd984dbe-0401-11eb-8f3c-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/rudkovskayaofficial

В семье продюсера Яны Рудковской и олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко пополнение. У них родился сын Арсений. Малыш стал вторым сыном для пары и четвёртым для его мамы.

У меня теперь 4 сына, и я самая счастливая мама! Мечты сбываются! Знакомьтесь, этот малыш — Арсений Евгеньевич, — поделилась радостной вестью Рудковская в Instagram.

В конце сентября продюсер намекала на то, что в их семье скоро появится ещё один ребёнок. Рудковская рассказала о том, что долго пыталась забеременеть после рождения третьего сына Александра, но все попытки были тщетны. Отказаться от желания родить самостоятельно Яна решила благодаря Филиппу Киркорову.

По словам Рудковской, когда она ехала в клинику на очередную подсадку, ей позвонил певец и убедил, что она такими процедурами раз за разом наносит вред своему организму. Киркоров, который сам воспитывает двух детей от суррогатной матери, заявил, что в этом способе рождения ребёнка нет ничего предосудительного.

Как писал NEWS.ru, ранее Рудковская и Киркоров показали новые образы на вечеринке.