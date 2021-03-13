Вызывает отвращение: испанская любовница Мамаева высказалась о скандале

https://static.news.ru/photo/52707952-84aa-11eb-b99d-96000091f725_660.jpg Ирен Гарсия Фото: yrypuntocom/instagram.com

Испанская модель Ирен Гарсия отреагировала на скандал, вспыхнувший после того, как стало известно о её романтических отношениях с футболистом Павлом Мамаевым.

Девушка обратилась к интернет-пользователям с просьбой перестать смаковать подробности скандала, так как ей надоели все сплетни и слухи, которые теперь регулярно возникают вокруг её персоны.

Это прискорбное зрелище вызывает у меня только чувство отторжения и смущения. Я отказываюсь понимать, что все эти театральные слёзы и демонстрация жизни на публику свойственны хотя бы одному проценту людей, которые живут в 150-миллионной России, — написала она.

Гарсия подчеркнула, что не намерена вступать в публичные ссоры и демонстрировать всем свою личную жизнь, так как многие люди просто не понимают её ценности.

Занимаюсь только своей жизнью и прошу относиться к ней с уважением. Моя жизнь — это моя свобода. И я не могу даже описать масштабы отвращения, которое вызывает во мне то, что я вижу своё имя, стоящее рядом с этим скандалом, — добавила модель.

Как писал NEWS.ru, 12 марта Гарсия подтвердила слухи о романе с полузащитником футбольного клуба «Ростов». Девушка также рассказала подробности отношений с российским спортсменом.

Ранее жена Мамаева Алана объявила о разводе супружеской пары. По её словам, они разводятся мирно, по обоюдному желанию и без скандалов.