«Вызов ханжам»: Джигурда оценил поцелуй Собчак и Ивлеевой

Актёр Никита Джигурда в разговоре с NEWS.ru прокомментировал поцелуй журналистки Ксении Собчак и телеведущей Насти Ивлеевой во время шоу «Королевские кобры». Он назвал произошедшее вызовом «ханжам и пуританам».

Мне гораздо приятнее, когда женщины целуются, тем более эпатируя, а не мужчины. Я нормально к этому отношусь. Это же вызов ханжам, пуританам, ничего страшного в этом не вижу, — сказал актёр.

Он не согласился с мнением депутата Виталия Милонова, который заявил о превращении отечественного YouTube в «цирк оральной проституции». Артист подчеркнул, что Собчак и Ивлеева делают это ради хайпа, поэтому ни о какой проституции не может быть и речи. Звезда считает, что Милонову следует разгонять гей-парады.

Что касается Виталия Милонова, то он как представитель официальной партии обязан высказывать своё мнение, на мой взгляд ему лучше гейские парады разгонять и не трогать девчонок нормальной ориентации, которые просто хулиганят, — отметил Джигурда.

В Сети появилась видеозапись из нового шоу Ивлеевой «Королевские кобры», где мужчины переодеваются в женскую одежду. На записи журналистка Ксения Собчак поцеловалась с телеведущей. NEWS.ru разбирался, что за шоу получилось у блогера и почему его уже потребовали запретить.