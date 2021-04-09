«Вы влюблены?!»: Заяц сразил жюри невероятным талантом в шоу «Маска»

https://static.news.ru/photo/2a49c4ba-9b1b-11eb-9be2-96000091f725_660.jpg Фото: /vk.com/ntvmaska

Заяц продолжает удивлять зрителей шоу «Маска» невероятными выступлениями. В последнем выпуске герой проекта исполнил старенький хит Toxic, да так, что вызвал у публики шквал эмоций.

Артист показал настоящий маленький мюзикл, он буквально жил на сцене все три минуты, пока шла песня. При этом герой продемонстрировал очень модные вокальные данные, начиная от низких нот и заканчивая самыми высокими.

Что он вообще творит на сцене?! — восхищённо переспрашивал по окончании выступления Зайца Филипп Киркоров в программе на телеканале НТВ.

Заяц, пожалуй, оказался единственным персонажем, появления которого публика ждала с огромным нетерпением. Стоило ушастому появиться на сцене, как несколько минут зал приветствовал его восторженными криками и аплодисментами. Герой сыпал шутками, придумывая какие-то истории, на что даже ведущий Вячеслав Макаров заявил, что скоро шоу станет кладезем «заячьих историй».

Всё это вкупе натолкнуло жюри на мысль, что артист, прячущийся под маской Зайца, может быть влюблён. Ведь только это чувство способно так мощно раскрыть таланты человека, тем более артиста. Киркоров вспомнил, что в самом начале сезона Заяц говорил об одиночестве, а вскоре намекнул, что у него завязались отношения.

А уж не со со Змеёй ли нашей у вас роман? Вы не влюблены? — напрямую спросил у героя шоу Киркоров.

На что Заяц ответил шуткой. А после и сама Змея отвергла такое предположение, заявив, что Заяц «сам себе там что-то нафантазировал».

Уникальные способности Зайца оценили и зрители. Они согласны, чтобы герой до конца шоу не снимал маску, чтобы продолжать наслаждаться его выступлениями.

«Мне абсолютно всё равно, кто скрывается под маской Зайца. Я просто хочу смотреть его выступления и получать удовольствие от этого! Заяц безгранично талантливый, он не перестаёт экспериментировать и каждый раз удивлять», «Про 3,5 октавы забыли. Где он их прятал?», «Юморист... Вокалист... Да какая разница. Так не хочется отпускать этого харизматичного ушастика. Ну разве он не достоин победы?», «Энергетика Зайца вообще космическая, он умеет достучаться до сердца, всколыхнуть душу. Не это ли главное для артиста?», пишут в комментариях на площадке проекта в соцсетях зрители.

Что касается того, кто скрывается под маской, зрители единодушно называют Стаса Ярушина.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Марк Тишман, который произвёл фурор на шоу «Маска», поделился своими впечатлениями об участии в проекте. Артист назвал это «приключением приключений» и поблагодарил организаторов шоу, позвавших его выступить.