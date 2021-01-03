«Всю ощупал»: танцы Давы и Бузовой сравнили с сексом

Российская 34-летняя телеведущая Ольга Бузова и её возлюбленный, 27-летний блогер Давид Манукян (известен как Дава), всё ещё отдыхают на Мальдивах. Звёздная пара постоянно купается и загорает. В перерывах между развлечениями они записывают своё веселье на видео.
Накануне звезда «Дома-2»
Что за непотребство?
Совсем стыд потеряли!
Как будто совокупляются!
Клёвый танцевальный тандем.
Часть юзеров отметили хорошую физическую форму Бузовой, а вот её ухажёра, наоборот, упрекнули в лишнем весе. Кроме того, ему посоветовали сходить к парикмахеру.
Оля, посадите бойфренда на диету... Уже пузико видно.
Дава, подстригись.
Манукян и певица Ольга Бузова встретили Новый год на Мальдивах. Звёздная пара арендовала отдельный дом на океанском побережье и наслаждается отпуском. 1 января мужчина удивил возлюбленную дорогостоящим подарком. Исполнительница получила золотой браслет в виде гвоздя от известного бренда. Драгоценность инкрустирована бриллиантами. Стоимость украшения составляет около 4,3 млн рублей. За такую сумму можно приобрести квартиру практически в любом регионе РФ.
Ранее NEWS.ru сообщал, что на Мальдивских островах проводит отдых шоумен Дмитрий Шепелев. Телеведущий приехал в отпуск в компании сына Платона, возлюбленной Екатерины Тулуповой и её дочки Лады. В Instagram он признался подписчикам в любви к архипелагу и рассказал, почему готов провести в самолёте около десяти часов, чтобы каждый год возвращаться на мальдивские пляжи.