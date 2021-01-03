«Всю ощупал»: танцы Давы и Бузовой сравнили с сексом

https://static.news.ru/photo/43eb145e-4dd3-11eb-ae0a-fa163e074e61_660.jpg Ольга Бузова Фото: buzova86/instagram.com

Российская 34-летняя телеведущая Ольга Бузова и её возлюбленный, 27-летний блогер Давид Манукян (известен как Дава), всё ещё отдыхают на Мальдивах. Звёздная пара постоянно купается и загорает. В перерывах между развлечениями они записывают своё веселье на видео.

Накануне звезда «Дома-2» разместила в социальной сети Instagram ролик, на кадрах которого танцует с Давой под музыку. Парень без особого стеснения буквально «ощупал» всю Бузову. На откровенность публикации обратили внимание многие подписчики:

Что за непотребство?

Совсем стыд потеряли!

Как будто совокупляются!

Клёвый танцевальный тандем.

buzova86/instagram.com

Часть юзеров отметили хорошую физическую форму Бузовой, а вот её ухажёра, наоборот, упрекнули в лишнем весе. Кроме того, ему посоветовали сходить к парикмахеру.

Оля, посадите бойфренда на диету... Уже пузико видно.

Дава, подстригись.

Манукян и певица Ольга Бузова встретили Новый год на Мальдивах. Звёздная пара арендовала отдельный дом на океанском побережье и наслаждается отпуском. 1 января мужчина удивил возлюбленную дорогостоящим подарком. Исполнительница получила золотой браслет в виде гвоздя от известного бренда. Драгоценность инкрустирована бриллиантами. Стоимость украшения составляет около 4,3 млн рублей. За такую сумму можно приобрести квартиру практически в любом регионе РФ.

Ранее NEWS.ru сообщал, что на Мальдивских островах проводит отдых шоумен Дмитрий Шепелев. Телеведущий приехал в отпуск в компании сына Платона, возлюбленной Екатерины Тулуповой и её дочки Лады. В Instagram он признался подписчикам в любви к архипелагу и рассказал, почему готов провести в самолёте около десяти часов, чтобы каждый год возвращаться на мальдивские пляжи.