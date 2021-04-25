«Всегда было через постель»: Соседов о стареющих актрисах и домогательствах

https://static.news.ru/photo/c6021c00-a713-11eb-84e4-96000091f725_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Музыкальный критик Сергей Соседов прокомментировал слова певицы Ани Лорак, которая рассказала, что много лет назад продюсер Константин Меладзе предлагал ей стать известной «через постель». Она отказалась.

Эта история стара как мир. Она даже не в шоу-бизнесе, а, в принципе, кругом. Шоу-бизнес здесь сбоку припёка. Возьмите стареющих актрис, которые были когда-то молодушками. Они уже в маразме и сейчас вспоминают, что в молодости их режиссёр изнасиловал, — отметил критик в беседе с Teleprogramma.pro.

Он считает, что эти актрисы должны быть благодарны и «встать на колени» за то, что режиссёры, на которых они жалуются, их снимали. Он уверен, что подобных историй очень много, они были и будут. Соседов не видит ничего плохого в подобных историях.

Лорак сказала, значит, была откровенна. Другая бы промолчала, — отметил он.

Эксперт напомнил, что за известными людьми всегда есть какой-то покровитель — влиятельный человек из власти, олигархов или простых чиновников. Талант в этой истории, как правило, даже не на первом месте. Хотя он, конечно, должен присутствовать, потому что певица не сможет развлекать гостей на тех же корпоративах. А не будет корпоративов, не будет и на что её содержать, объяснил Соседов.

Если вы ничего не умеете, то вам никто не будет покровительствовать. <...> За Лорак тоже стоят какие-то силы. Это мир конкуренции. Это капитализм. Здесь всё иначе работает, — подвёл итог музыкальный критик.

Ранее NEWS.ru писал, что в программе «Судьба человека» на канале «Россия 1» певица Ани Лорак поделилась воспоминаниями, как однажды попала под опеку Константина Меладзе. Однако после того как он озвучил условия дальнейшего сотрудничества, Лорак поняла, что не готова к таким отношениям.