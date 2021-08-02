«Время похудеть!»: поклонники поздравили Джигана с днём рождения

Рэпер Джиган отмечает 2 августа день рождения. Исполнителю исполнилось 36 лет. Музыканта уже поздравили жена и дети, а также звёзды, среди которых Тимати, Даня Милохин, Navai и многие другие. NEWS.ru собрал поздравления поклонников под последним его постом в социальной сети Instagram.

Мне сегодня исполнилось 36 лет! Я просто хочу побыть на чиле и расслабоне, а не вот это вот всё! Но главное — здоровья! Люблю всех своих близких! От души! — написал рэпер.

«Желаю больше мемных хитов! Ты топ-персонаж современности», «С днём рождения! Ты добрый тип, но новый трек полное ***** (плохой. — NEWS.ru)», «Время похудеть!», «Желаю быть на чиле, на расслабоне», «Как 36? Я думала, лет 40», «Сколько всем ни качаться, лучше тебя не стать!», написали комментаторы.

Первые подарки рэпер получил от 33-летней жены Оксаны Самойловой и дочерей. Девочки прочитали ему стихи и подарили маленькие подарки, а нарядный Давид сидел на руках у матери. Супруга подарила бриллиантовую цепь с медальоном в виде буквы G (Geegun — псевдоним рэпера на английском) с головой льва.

Ранее сообщалось, что известный ювелир Джейкоб Арабо подарил музыканту Николаю Баскову дорогостоящие часы на дне рождения композитора Игоря Крутого.