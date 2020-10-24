Врач сравнил нагрузки сына Плющенко с «насильственными действиями»

https://static.news.ru/photo/606d0a24-1750-11eb-bf1b-fa163e074e61_660.jpg Саша Плющенко Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Психиатр Алексей Казанцев выразил мнение, что сын Рудковской и Плющенко Гном Гномыч с возрастом взбунтуется из-за изнурительных тренировок на льду и чрезмерной публичности. Чрезмерные нагрузки и постоянное выставление напоказ со временем скажутся на психике ребёнка, уверен врач.

Поводом для мнения врача стало видео с участием семилетнего сына фигуриста и продюсера. За кадром Яна Рудковская спрашивает мальчика, как у него дела, и тот закатывает истерику. Малыш жалуется, что ему до смерти надоел лёд, школьные занятия и дополнительные уроки английского.

Ребёнок стоит на коньках с ранних лет, занимается по много часов в день кроме того, что ходит в школу. Саша не раз жаловался, что мама постоянно снимает его на камеру, водит по светским раутам и постоянно привлекает к нему внимание, сообщает ФАН.

Я думаю, в дальнейшем, конечно, это скажется на его психике, будут определённые протестные моменты в будущем. Его тренировки, учёба и вся остальная деятельность напоминают несколько насильственные действия со стороны родителей. Мне кажется, Яна и Евгений больше пиарятся за счёт ребёнка, чем продвигают его, — выразил мнение психиатр.

Казанцев напомнил, что многие дети знаменитостей, подававшие большие надежды, попали в психиатрическую клинику или покончили с собой. А дети-спортсмены до такой степени перезанимались в юные годы, что после испытывали отвращение к спорту.

Так, 27-летний сын Елены Яковлевой, изуродовавший себе всё лицо и тело татуировками, таким образом пытался выразить протест. В случае с Гном Гномычем тоже можно ожидать нечто подобное.

Ранее NEWS.ru сообщал, что старший сын фигуриста Евгения Плющенко и продюсера Яны Рудковской Саша вызвал неподдельную жалость у его подписчиков в Instagram. Семилетний мальчик, не скрывая эмоций, высказал всё, что думает, о свалившихся на него нагрузках.