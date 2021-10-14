Учёный Бурлаковский: у Пугачёвой формируется «вдовий горбик»

Российский учёный Илья Бурлаковский, помогающий избавиться от болей в мышцах и суставах многим российским звёздам, в числе которых хоккеист Александр Овечкин, шоумен Сергей Светлаков, актёр Михаил Пореченков, заявил NEWS.ru, что у Аллы Пугачёвой формируется так называемый «вдовий горбик». Такой вывод он сделал на основе исследования последних фотографий певицы, опубликованных в её личном Instagram и СМИ.

У Аллы Борисовны явно есть нарушения в работе шейного отдела, они видны по перенапряжённым трапециевидным мышцам. Кроме того, формируется так называемый «вдовий горбик» — жировые отложения на шее сзади, — подчеркнул эксперт.

Учёный отметил, что причиной появления «вдовьего горбика» обычно становятся гормональные нарушения в организме. По мнению специалиста, Примадонне было бы полезно пройти специальную процедуру по укреплению шейного отдела позвоночника. Илья Бурлаковский вызвался лично помочь звезде решить её проблемы со здоровьем.

Думаю, Алла Пугачёва периодически посещает массажистов и остеопатов и эти сеансы приносят временное облегчение. Вероятно, она также страдает от головных болей и головокружений. До моего кабинета Алла Борисовна пока не доехала. Но если приедет, я с удовольствием ей помогу, — пообещал Бурлаковский.

Ранее Алла Пугачёва удивила поклонников новой причёской, с которой появилась на дне рождения дочери Игоря Николаева Вероники. На фотографии, опубликованной женой композитора Юлией Проскуряковой в Instagram, певица предстала со светлыми волосами и короткой стрижкой.