https://static.news.ru/photo/5841bba6-412c-11ea-9c69-fa163e074e61_660.jpg Ангелина Вовк Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Артистка Ангелина Вовк прокомментировала слухи о том, что она якобы готовится к свадьбе с ведущим программы «Винил» Михаилом Куницыным.

Ранее 52-летний Куницын в эфире своей программы признался, что сделал предложение Вовк.

Ну что вы, какая свадьба?! — удивилась актриса.

По её словам, она дружит с Куницыным уже много лет, однако сейчас из этого пытаются сделать любовную историю, передаёт ЭГ.

Куницын моложе Вовк на 27 лет. Вместе они посещают светские мероприятия, только недавно были на показе мод.

Ранее NEWS.ru сообщал, что подруга и коллега телеведущей Ангелины Вовк Анна Шатилова заявила, что та не собирается замуж. Шатилова подчеркнула, что всё это — «шутка ради пиара».