«Вот тебе! Нашёл моложе»: Брежнева о том, как узнала про «развод» с Меладзе

https://static.news.ru/photo/2176fa38-c992-11eb-b56f-96000091f725_660.jpg Фото: ОК на связи! / youtube

Про звезд шоу-бизнеса вечно распространяют самые разные сплетни. Российская певица Вера Брежнева во время эфира шоу «ОК на связи» поделилась самой нелепой — она узнала о так называемом разводе с супругом Константином Меладзе из газет.

Причём, по словам артистки, ей вдруг начали писать в соцсетях фанаты: их комментарии отличались от «как жаль, вы были такой хорошей парой» до «вот тебе! Он нашёл моложе».

Помимо того, что я всегда хожу «беременная» у прессы, я в прошлом году узнала, что развожусь с мужем, из газет... Подошла к нему с этими сообщениями, и говорю: «Вот тебе! Если ты не знал, то вот так», — пошутила артистка во время передачи.

Она также рассказала, что «умеет делать беременность» и, смеясь, надула живот.

Ранее Вера Брежнева с сарказмом ответила очередному хейтеру, упрекнувшему её за то, что она «живёт со стариком». Певица с издёвкой ответила: «Юрочка, вам не дают? Или в чём дело?» На это подписчик, пытавшийся оскорбить красавицу-блондинку, отвечать не стал.