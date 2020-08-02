Недавно родившая дочь Глаголевой восхитила россиян стройной фигурой

https://static.news.ru/photo/14c5ba50-d4a0-11ea-9956-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Шубская Фото: nastyashubskaya/instagram.com

Дважды мама Анастасия Шубская взбудоражила интернет-пользователей свежим снимком в бикини у бассейна. Летнее фото младшей дочери актрисы Веры Глаголевой привлекло внимание многочисленных поклонников супруга модели — хоккеиста Александра Овечкина. Они удивлены тем, как всего за пару месяцев после рождения второго ребёнка ей удалось избавиться от лишних килограммов.

Фотографией Шубская поделилась в историях Instagram. Люди сразу отметили, что она выглядит так, будто и вовсе не была беременной. Некоторые заявили, что 26-летняя модель вполне может дать фору юным красоткам.

Некоторые задаются вопросом, как Шубской удалось так быстро похудеть. Другие строят различные предположения — бессонные ночи из-за младенца, правильное питание, домашние хлопоты. Некоторые и вовсе опасаются за здоровье девушки, которая «отощала» так, что рёбра видны.

Если бы не снимки с округлившимся животиком, не поверила бы, что можно так быстро похудеть, — цитирует одну из подписчиц StarHit.

Сейчас Шубская воспитывает первенца — сына Сергея, которому 18 августа исполнится два года. Второй сын, Илья, появился на свет в мае. Таким образом, разница между мальчиками не будет слишком большой.

Ранее, как писал NEWS.ru, девушке пришлось опровергать подозрения в третьей беременности. Они возникли из-за того, что девушка с опозданием выложила снимок, где изображена с характерной округлостью живота.