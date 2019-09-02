https://static.news.ru/photo/619cfa14-cde9-11e9-b10c-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Волочкова Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Экс-балерина Анастасия Волочкова, знаменитая своими шпагатами, вновь подверглась критике со стороны пользователей Сети. Артистка появилась на школьной линейке дочери-восьмиклассницы Ариадны в платье с глубоким декольте без бюстгальтера.

Пусть моё вторжение на урок русского языка было внезапным, но верю, приятным, - подписала артистка фото, которое разместила в Instagram.

Волочкова в откровенном наряде, не соответствующем мероприятию, посетила не только торжественную линейку в школе, но и пообщалась с одноклассниками и учителями Ариадны. Она также зашла в класс, где дети собрались на первый в этом учебном году урок. При этом бывшая балерина была одета в длинное обтягивающее платье с анималистическим принтом и глубоким декольте на шнуровке, открывающим практически всю грудь 43-летней танцовщицы.

Фотоотчёт о посещении школы, в которой учится её 14-летняя дочь, Волочкова разместила на своей странице в Instagram. Заранее опасаясь критики, она закрыла комментарии к публикации.

Ранее News.ru писал о том, что экс-балерина Анастасия Волочкова появилась на презентации своей книги «Плата за успех» в прозрачном белом платье, под которым отчётливо было видно нижнее белье. При этом на голове у эпатажной танцовщицы красовалась фата. Свой выбор она пояснила тем, что общественность ждёт её свадьбы, предписывая романы с различными мужчинами.