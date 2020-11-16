Волочкова села на шпагат на любимом мужчине и вверх ногами

Российская звезда балета Анастасия Волочкова показала поклонникам очередной, очень необычный шпагат, задействовав при этом никому не известного мужчину, которого она считает своим будущим мужем.
На странице в Instagram Волочкова раз за разом
Поддержка выходного дня. В руках любимого всегда надёжно, — написала Волочкова.
Примечательно, что Волочкова на этом снимке, как и на других, не показала лицо своего избранника. Балерина старательно «замазывает» лицо этого мужчины на всех фотографиях и не называет его имени. Поклонники подозревают, что никакого мужчины на самом деле нет, а Волочкова просто пытается привлечь внимание к себе и своим соцсетям.
Как сообщал NEWS.ru ранее, телеведущая Дана Борисова оценила новую песню Анастасии Волочковой и предположила, что попытки балерины стать певицей обречены на провал. Борисова посоветовала Волочковой перестать пить и начать выздоравливать, «оттолкнувшись от дна».