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Волочкова села на шпагат на любимом мужчине и вверх ногами

07:20, 16 ноября 2020 3 763
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российская звезда балета Анастасия Волочкова показала поклонникам очередной, очень необычный шпагат, задействовав при этом никому не известного мужчину, которого она считает своим будущим мужем.

На странице в Instagram Волочкова раз за разом публикует фотографии своих шпагатов в самых разных местах — в сауне, на лестнице, на улице. Однако в последний раз её шпагат превзошёл все предыдущие, так как для его исполнения балерине потребовалось плечо любимого мужчины.

Поддержка выходного дня. В руках любимого всегда надёжно, — написала Волочкова.

Примечательно, что Волочкова на этом снимке, как и на других, не показала лицо своего избранника. Балерина старательно «замазывает» лицо этого мужчины на всех фотографиях и не называет его имени. Поклонники подозревают, что никакого мужчины на самом деле нет, а Волочкова просто пытается привлечь внимание к себе и своим соцсетям.

Как сообщал NEWS.ru ранее, телеведущая Дана Борисова оценила новую песню Анастасии Волочковой и предположила, что попытки балерины стать певицей обречены на провал. Борисова посоветовала Волочковой перестать пить и начать выздоравливать, «оттолкнувшись от дна».

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