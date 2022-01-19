Волочкова оправдалась за скандал в самолёте

Балерина Анастасия Волочкова записала видеообращение, в котором заявила, что стюард самолёта спровоцировал конфликт из-за отсутствия маски на танцовщице. Она добавила, что этот был тот же сотрудник авиакомпании, который указывал ей на отсутствие маски на пути к островам, пишет «Царьград».

Балерина рассказала, что многие пассажиры узнали ее и подходили, чтобы пообщаться и задать вопросы. В особенности, отметила артистка, любопытство проявляли дети. Волочкова предположила, что стюард решил «докопаться» до нее из-за популярности танцовщицы.

Нас встречают 20 человек полиции в аэропорту, как преступницу. Пять часов мы провели в участке, это провокация чистой воды. Я буду подавать в суд на стюарда, — пожаловалась Волочкова.

Ранее СМИ сообщили, что балерина Анастасия Волочкова устроила скандал в самолёте, прилетевшем в московский аэропорт Шереметьево из Мальдивской Республики. Причиной стало нежелание артистки надевать медицинскую маску во время перелёта.