Военкор нашёл пропавшую в Карабахе Чичерину

https://static.news.ru/photo/29a3e128-048d-11eb-9e38-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alexander Rekun/Global Look Press

Военный корреспондент Александр Коц смог дозвониться до певицы Юлии Чичериной. Ранее в СМИ появилась информация, что исполнительница пропала на территории Нагорного Карабаха.

Коц в своём Telegram-канале подчеркнул, что Чичерина вместе с супругом попали под обстрел на пути к Степанакерту.

Сейчас они прячутся в укрытии за 40 км от столицы Карабаха, — написал военкор.

В пятницу, 2 октября, представитель Чичериной сообщил, что она в Карабахе попала под обстрел беспилотников. На протяжении некоторого времени артистка, известная, в частности, своими поездками в Донбасс, не выходила на связь.

С утра 27 сентября на территории непризнанной республики и со стороны Армении, и со стороны Азербайджана идут интенсивные обстрелы. Ереван и Баку обвиняют друг друга в нападениях и провокациях.

Что касается международного сообщества, то оно определяет принадлежность карабахских земель Азербайджану, но выступает за продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.

Как писал NEWS.ru, 2 октября со стороны Армении начался массированный артиллерийский обстрел сёл на территории Агдамского района, прилегающего к Нагорному Карабаху.